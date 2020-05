Mertens dichiara amore al Napoli accettando l’ offerta per il rinnovo del contratto

Di fatto tra ieri e questa mattina il numero uno del Napoli ha aumentato l’offerta per il rinnovo e l’attaccante ormai si è deciso a restare nella sua Napoli. Le cifre: il giocatore percepirà esattamente gli stessi soldi che proponeva l’Inter, ossia un biennale (2022) a 4 milioni di euro più bonus, 2.5 solo alla firma. Determinante il ruolo di Gattuso che ha spinto molto affinché il piccolo ‘diavolo’ restasse: lo considera chiave, al centro del progetto anche del futuro e non solo dell’immediato presente. A giorni la firma. Altra curiosità in più – raccontata sempre da Sky Sport – riguarda il Mertens dirigente: la società gli ha fatto capire che il Mertens giocatore può avere anche un percorso in giacca e cravatta, dietro la scrivania, una volta che deciderà di smettere.