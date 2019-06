Mercoledì sera lo spettacolo “Parola di malato”

Mercoledì 12 giugno 2019 andrà in scena la pièce “Parola di malato” nell’ambito della mostra “Scienza, carità, arte negli antichi ospedali d’Italia”.

Un progetto teatrale complementare a una mostra dedicata agli ospedali italiani. Lo spettacolo “Parola di malato” rientra nell’ambito della mostra “Scienza, carità, arte negli antichi ospedali d’Italia”, e andrà in scena negli stessi locali dell’esposizione, cioè presso l’Ex Ospedale San Rocco di Matera. L’appuntamento è per mercoledì 12 giugno alle 19, con la compagnia teatrale “Centro mediterraneo” di Ulderico Pesce, in collaborazione con il Museo delle Arti sanitarie di Napoli.

La rappresentazione, complementare alla mostra degli attrezzi e gli arnesi degli antichi medici illuministi lucani dell’800, vuole valorizzare i locali dell’Ex Ospedale materano. “La struttura ospedaliera, nel cuore della città di Matera, diventa nel tempo carcere: un luogo della sofferenza, e della privazione della libertà per uomini donne che nelle terre del Mezzogiorno, difendono la terra e il pane”, spiega un comunicato. Nella performance l’ospedale è abitato da quattro personaggi, con storie diverse e trascorsi dolorosi, per riportare in quei luoghi di sofferenza “la parola di chi ha sofferto in luoghi che oggi sono ancora visibili a chi, come noi, grazie alla scienza e al progresso che allieva il dolore dell’uomo, può comprendere, condividere tramandare la memoria di luoghi, dopotutto, importanti come gli ospedali”.