Meloni, Fitto in Puglia non si discute

“Non credo che la candidatura di Fitto verrà messa in discussione: i patti si mantengono”. Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni a SkyTg24. “Con Fdi abbiamo dato ampia prova di come rispettiamo i patti. Come io sono stata sempre estremamente precisa sulla parola data mi aspetto che lo siano altrettanto anche gli altri.

E non credo che ci saranno problemi. In ogni caso, ad oggi la Lega governa 19 milioni di cittadini, 7,5 ne governa Fi e Fdi ne governa solo 1,3 milioni: mi pare che ci sia una sottorappresentazione di Fdi ed è giusto che possiamo esprimere i nostri candidati. Quella di Fitto è una candidatura di estrema autorevolezza: è il copresidente dei conservatori europei”, conclude.