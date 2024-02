Mega-Sequestro della Gdf di Chieti: Un Pericolo per la Salute Pubblica

l Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha compiuto un’azione determinante nel contrasto alla commercializzazione di cosmetici taroccati e pericolosi per la salute pubblica. Attraverso un piano mirato, sono stati sequestrati oltre 1.500 prodotti non conformi alle rigide normative imposte dall’Unione Europea. In un video diffuso, è possibile osservare le etichette e i prodotti sugli scaffali dei negozi e dei magazzini analizzati dai baschi verdi abruzzesi.

Il Rischio del Lilial: Una Minaccia per la Salute Riproduttiva e del Feto

Durante l’ispezione dei finanzieri, è emersa la presenza del Lilial, un composto chimico dannoso per l’apparato riproduttivo e la salute del feto. Questa sostanza, considerata reprotossica, è stata individuata nella lista degli ingredienti di alcuni articoli destinati alla cura della persona. Il Lilial, un’aldeide aromatica di sintesi nota anche come butilfenil metilpropional, è stato dichiarato vietato dal Regolamento Ue 2021/1902 a partire dal primo marzo 2022.

Repressione dell’illegalità: Le Sanzioni per chi Commercia Cosmetici Dannosi

Come conseguenza di questa operazione, il titolare dell’esercizio è stato segnalato all’autorità giudiziaria locale per detenzione e commercializzazione di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana. Tale reato prevede una pena detentiva che va da 1 a 5 anni e una multa non inferiore a 1.000 euro. Inoltre, la Camera di Commercio sarà chiamata ad adottare la sanzione amministrativa stabilita, che varia da 516 a 25.823 euro.

Conclusioni

Il sequestro di cosmetici taroccati e pericolosi rappresenta un importante passo nella tutela della salute pubblica. La Guardia di Finanza di Chieti ha dimostrato un’impeccabile azione di contrasto all’illegalità, ponendo l’accento sulla sicurezza e il benessere dei consumatori. È fondamentale vigilare attentamente sulla qualità e la conformità dei prodotti commercializzati, al fine di preservare la salute e il benessere di tutti i cittadini.