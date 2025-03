Medico Sospeso Continua a Esercitare: “Ha Violato i Sigilli della Clinica”

Pianoro (Bologna), 26 marzo 2025 – Un medico estetico sospeso, Stefano Stracciari, sta affrontando ulteriori problemi legali dopo aver presumibilmente violato un’ordinanza del tribunale e continuato a esercitare la professione medica. Un giudice ha ora emesso un divieto di dimora nel comune di Pianoro.

La clinica di chirurgia estetica di Stracciari a Pianoro era stata sigillata il 23 gennaio con avvisi che indicavano “locali soggetti a sequestro preventivo”. Tuttavia, il 26 febbraio, i Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) hanno scoperto che i sigilli erano stati violati. La porta della clinica era aperta e le luci erano accese.

Secondo una cliente che usciva dai locali, aveva contattato Stracciari pochi giorni prima e aveva fissato un appuntamento per una procedura ad aprile.

