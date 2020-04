Medici e infermieri Genova, ‘zumba’ antistress

Una decina di medici, infermieri e operatori sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova che da giorni e giorni vivono per ore e ore in reparto per assistere i malati di Covid-19 che si trovano nel loro padiglione hanno ‘festeggiato’ a fine turno improvvisando una zumba sulle note di ‘Quedate en casa’ di Ariel Da Cuba. Il video, diffuso dal Policlinico, è diventato virale in breve tempo. “Nessuna volontà di mancare di rispetto a chicchessia – hanno detto – solo un modo di scaricare la tensione dopo giorni e giorni di tensione alle stelle adesso che vediamo la luce in fondo al tunnel”