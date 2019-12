Media e politica: le donne ancora poco valorizzate

Per il 31,8% degli italiani le donne continuano ad essere meno valorizzate nel mondo dell’informazione, nonostante il 68% ritenga che abbiano una capacità specifica e una lettura interpretativa della realtà diversa dagli uomini. Nel campione maschile è dominante la convinzione che siano adeguatamente presenti nei media, ma questo dato si conferma solo nella metà di quello femminile (51,5%). Il 63,1% ritiene che giornaliste, conduttrici e professioniste dell’informazione abbiano ruoli analoghi a quelli dei loro colleghi, ma solo il 51,2% delle donne ritiene che sia così contro il 76,1% degli uomini. Il 51,8% degli italiani, poi, crede che non cambierebbe nulla se le donne avessero ruoli importanti nel mondo dell’informazione, tesi sostenuta dal 63,3% degli uomini. Solo il 36,5% degli intervistati crede che sarebbe migliore e a pensarla così sono soprattutto le donne (51,3%). Per qualcuno (6,8%) sarebbe addirittura peggiore. Il 68%, però, crede che le donne abbiano una specifica capacità di pensare e leggere la realtà diversa rispetto agli uomini. A pensarla così sono il 75,7% delle donne contro il 59,6% degli uomini.

Per quanto riguarda la politica, inoltre, più di 16 milioni di italiani sono convinti che le donne siano penalizzate e sono 4 italiani su 10 a pensare che le cose andrebbero meglio se più donne ricoprissero ruoli importanti. Un dato che sostengono gli uomini per un 20%, contro il 58,3% delle donne. Per ben 24 milioni di italiani non cambierebbe nulla e anche questa volta la convinzione è più radicata tra gli uomini (64,2%) che tra donne (36,1%).

“C’è un grande lavoro da fare affinchè le donne abbiano ruoli importanti nel mondo delle professioni e anche in quello dell’informazione e ci sarà bisogno di anni. Oltre alle quote, è necessaria una svolta culturale così che i 40 anni previsti per superare il gap di genere possano diventare meno”, ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.