McDonald’s – Al via la nuova campagna con i dipendenti protagonisti. Fra i testimonial anche una spezzina

Nuove opportunità in tutta Italia, programmi di formazione per i dipendenti e percorsi di crescita professionale: McDonald’s racconta il lavoro con una nuova campagna pubblicitaria su stampa, web e digital e presenta il Talent Day, una grande iniziativa che si terrà il 14 settembre dalle 8:00 alle 18:00 nei 600 ristoranti d’Italia.

Ambizioni, progetti professionali e di vita, storie di persone alla prima esperienza o che di strada ne hanno già fatta. McDonald’s Italia ha scelto di raccontare il lavoro con la voce e i volti dei suoi dipendenti: tra questi anche Giulia Salvietti, Direttrice del ristorante McDonald’s di Viale Italia a La Spezia. Giulia ha raccontato la sua esperienza e i suoi progetti: ha iniziato a lavorare in McDonald’s per cercare di rendersi indipendente. Entrata nel team del ristorante, ha trovato un ambiente in cui crescere umanamente e professionalmente, acquisendo sicurezza in se stessa e, grazie alla sua determinazione, facendo carriera fino a raggiungere il ruolo di Direttrice.

“Sono davvero felice di aver partecipato alla campagna e di aver trovato altre persone che, come me, sono state orgogliose di raccontare il proprio percorso in McDonald’s – dice Giulia. Attraverso il racconto della mia storia vorrei portare un messaggio incoraggiante a chi vuole cimentarsi in un’esperienza lavorativa come la mia: entrare nella squadra McDonald’s significa entrare in un mondo dove a tutti vengono offerte le stesse opportunità. Io stessa ho avuto la possibilità di fare carriera e oggi sono Direttrice”.

La ricerca di talenti su tutto il territorio nazionale è continuativa: il Talent Day di sabato 14 settembre sarà l’occasione concreta per visitare uno degli oltre 600 ristoranti in tutta Italia e dei 12 presenti in Liguria, incontrare i dipendenti McDonald’s – dal direttore al manager ai crew – e candidarsi alle 1.000 posizioni ancora aperte in tutto il territorio italiano entro il 2019.

“Questa iniziativa significa molto per noi. Apriamo le porte dei nostri ristoranti per raccontarci, attraverso i nostri dipendenti che accoglieranno candidati e chiunque sia interessato a conoscere meglio la nostra realtà in tutti i ristoranti d’Italia raccontando cos’è il lavoro da McDonald’s e le loro esperienze”, ha dichiarato Massimiliano Maffioli, Chief People Officer di McDonald’s Italia “Siamo un’azienda in forte crescita e cerchiamo talenti per continuare a farlo insieme. L’obiettivo del Talent Day è mostrare le opportunità che McDonald’s offre in termini di carriera, crescita e percorsi che permettano di realizzare progetti e aspirazioni personali”.

McDonald’s conta in Italia 24.000 dipendenti che lavorano in 600 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale. La maggior parte è composta da donne (62%), che sono anche il 50% degli store manager. L’età media dei dipendenti è 31,5 anni, 30 per i crew, 35 per i manager e 39 per gli store manager. Il 92% dei dipendenti che lavora da McDonald’s è assunto con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.