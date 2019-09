Maxiprocesso Spada: insulti a Federica Angeli

La giornalista di Repubblica Federica Angeli, in prima linea contro la criminalità ad Ostia, è stata insultata durante il processo al clan Spada.

Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, hanno fatto sapere in una nota che: “La pubblica accusa ha chiesto tre ergastoli e 208 anni di reclusione per il clan Spada. Alcune delle donne del gruppo hanno pensato bene di insultare in aula Federica Angeli, la cronista costretta a vivere sotto scorta per le sue inchieste su mafie, malaffare e sulle troppe connivenze e i complici silenzi. Oltre ad essere solidali con Federica Angeli e con Giulio Vasaturo, il legale che rappresenta la parte civile, riteniamo indispensabile che anche questa fase del processo sia illuminata a giorno e che sia data voce alle tante associazioni che, anche a Ostia, ogni giorno si battono per la legalità e per la sicurezza del territorio”.

Massimiliano Vender, presidente dell’associazione antimafia Noi: “Esprimo solidarietà a Federica Angeli, insultata al termine della requisitoria dei pm, dai parenti del clan Spada. Insulti pesanti, che confermano la bontà del lavoro giornalistico della giornalista di Repubblica, e nostro presidente onorario. A lei, tutta la nostra vicinanza, stima, e non saranno gli insulti, in un’aula di giustizia a fermarci”.