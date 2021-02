Maxi tamponamento: ‘buon viaggio Francesco’, l’ultimo saluto

“Prima o poi berremo di nuovo una birra tutti insieme. Buon viaggio Francesco”.

Gli amici e i soci del gastro-pub Feudo di San Giorio salutano così con un post Francesco Armentaro il 37enne morto nel maxi tamponamento avvenuto ieri sulla A32 Torino- Bardonecchia. L’altra vittima la 71enne Michelanna Giachino ha perso la vita durante il trasporto in ospedale con l’elisoccorso.

“I saluti che non vuoi mai fare. Quei saluti che si portano via sempre un pezzo del tuo cuore” proseguono gli amici di Francesco. “Porteremo avanti questa avventura anche per te, con la forza e la determinazione che ti contraddistingueva”.

Intanto è stata dimesso uno dei due feriti più gravi tra le 32 persone coinvolte nell’incidente: è la 33enne che si trovava al CTO di Torino; la prognosi è di 30 giorni. Stabili invece le condizioni dell’uomo ricoverato alle Molinette per un trauma renale.