Maxi-furto in magazzino Dolce & Gabbana

Indagini dei carabinieri in pieno corso sul maxi furto la notte scorsa nel magazzino Dolce e Gabbana a Incisa Valdarno (Firenze) da parte di un commando organizzato che ha bloccato tutte le vie di accesso alla zona industriale con tre furgoni ad assale lungo e un’auto. I mezzi, risultati rubati, sono stati lasciati di traverso alla carreggiata. Un’altra vettura è stata usata come ariete per sfondare gli ingressi e accedere al magazzino. Ingente la quantità di merce trafugata. Il magazzino è stato quasi completamente svuotato e sono stati riempiti tre furgoni, come i primi accertamenti dei carabinieri – anche con l’ausilio di telecamere – stanno acclarando con l’esame delle immagini della videosorveglianza. Il valore del bottino è in corso di inventario. Il furto è durato appena 10 minuti ed è avvenuto intorno alle 4.30, ma le fasi preparatorie a ridosso del colpo sarebbero iniziate intorno alle 3.