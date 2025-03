Maxi Crash su Via Battisti: Ambulanza, autobus e auto coinvolti…………….

Trieste, 12 marzo 2025 – Un grave incidente avvenuto intorno alle 12:15 all’incrocio tra Via Battisti e Via Xydias, che ha coinvolto un’auto, un’ambulanza Sogit e un autobus di Trieste Trasporti.

Almeno due persone sono rimaste ferite nell’incidente e sono state trasportate in ospedale da 118 paramedici che hanno risposto alla scena. La polizia locale sta indagando sulle dinamiche dell’incidente. Secondo i primi rapporti, sembra che l’ambulanza si sia scontrata con la parte anteriore della linea 9 dell’autobus. Successivamente, è stata coinvolta un’altra auto, in collisione con il lato dell’ambulanza.

Via Battisti è stata chiusa al traffico veicolare dall’incrocio di via Carducci a via Rossetti.