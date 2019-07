Matytsin: “Universiadi un successo”

Oleg Matytsin presidente della Federazione Sport Universitari ha parlato dell’ultima edizione delle Universiadi durante la conferenza di chiusura dell’evento.

Al termine della trentesima edizione delle Universiadi, Oleg Matytsin ha commentato l’evento durante la conferenza stampa finale.

“Non è stato facile organizzare queste Universiadi, ma alla fine sono state un successo grazie alo spirito e all’energia dei napoletani. I Giochi hanno dato nuovo impulso alla regione. Gli impianti sono ristrutturati e realmente moderni e pronti per ospitare altri eventi in futuro. Questa è una delle eredità che lasciamo. Abbiamo avuto dei problemi ma abbiamo trovato sempre delle soluzioni. Napoli ci ha dato una grande lezione. È sempre complicato organizzare eventi così, ma penso che la gente di Napoli conserverà un buon ricordo dei Giochi”.

Per quanto riguarda la scarsa partecipazione agli incontri di calcio e tennis, Matytsin ha spiegato che: “Il calcio non farà parte della prossima Universiade. È uno sport molto commerciale, e c’è un problema di calendari. Ma è anche popolare tra gli studenti. Ecco perché organizzeremo una competizione a parte, fuori dai Giochi, una University World Cup, la cui prima edizione sarà a fine anno in Cina. Per quanto riguarda il tennis è uno sport importante per noi. In futuro potremmo considerare di organizzarlo indoor. Noi non siamo una organizzazione commerciale: lo sport per noi è uno strumento per educare la gente. E il tennis è rispetto e fair play”.