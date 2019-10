Mattarella ai commercianti: “Contrastare il sommerso con le innovazioni”

Mattarella contro il sommerso: “Usate le innovazioni”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro l’evasione: “Rilanciare un clima di fiducia per famiglie e imprese appare indispensabile, utilizzando al meglio le opportunità offerte dall’innovazione digitale per un efficace azione di contrasto a contraffazione ed economie parallele che sottraggono rilevanti risorse fiscali alla comunità. Le trasformazioni in atto nel sistema distributivo sottolineano la rilevanza del tema della equità e della giustizia sociale nel comparto.

Le trasformazioni in atto nel sistema distributivo sottolineano la rilevanza del tema dell’equità e della giustizia sociale nel comparto, per la stessa sopravvivenza di presidi commerciali nelle aree meno favorite del paese. Il dialogo tra le istituzioni e le associazioni di categoria rappresenta un veicolo essenziale per individuare corretti punti di equilibrio nel perseguimento del bene comune.

Rivolgo un caloroso saluto a tutti i partecipanti all’Assemblea annuale di Confesercenti, caratterizzata, quest’anno, da una significativa apertura alla prospettiva europea. E’ in quell’ambito, infatti, all’inizio di un nuovo ciclo di vita delle istituzioni dell’Unione, che vanno anzitutto promosse opportune iniziative di rilancio e sostegno dei consumi interni, che valgano anche a supporto dei cambiamenti nei modelli di impresa e affrontino le incertezze di una congiuntura economica in sofferenza”.