Matera sarà cornice del Capodanno di Rai1

Matera Capitale Europea della Cultura 2019 sarà il teatro de “L’Anno che verrà”, il programma di Capodanno di Rai1 condotto da Amadeus.

Quest’anno sarà Matera, la città dei Sassi, al centro della serata di Capodanno su Rai1. All’insegna di cultura, spettacolo, comicità, musica, danza, allegria ed emozione, la trasmissione di Capodanno condotta da Amadeus, “L’anno che verrà”, sarà trasmessa dalla Capitale Europea della Cultura 2019, Matera, patrimonio dell’UNESCO per la sua bellezza paesaggistica e le sue tradizioni storiche. Subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a partire dalle 21 Piazza Vittorio Veneto ospiterà l’evento di oltre quattro ore, realizzato in collaborazione con la Regione Basilicata e il Comune di Matera.

Sotto la regia di Maurizio Pagnussat, si esibiranno in diretta da Matera il grande Massimo Ranieri, il trio Il Volo, Malika Ayane, Red Canzian, Gianni Togni, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Ivana Spagna, e poi ancora Alan Sorrenti, Donatella Rettore e molti altri. Il programma prevede anche esibizioni dedicate ai più piccoli: Maggie & Bianca, le star di RaiRagazzi, si esibiranno con le loro canzoni più amate. Il tutto sarà accompagnato dalla musica un’orchestra di 30 elementi, diretti dal Maestro Stefano Palatresi. La conduzione di Amadeus sarà affiancata da un altro volto della Rai, Sergio Friscia. L’evento sarà trasmesso anche in HD sul Canale 501, e sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1, con la conduzione sul posto da Carlotta Tedeschi e John Vignola, che realizzeranno interviste in diretta dal backstage.