Matera, ecco i progetti per riqualificare i quartieri della città

Sette idea per riqualificare il verde urbano e riempire di servizi i quartieri periferici di Matera che sorgono ormai a ridosso del centro.

Sono stati presentati questa mattina, nella sala Mandela del Palazzo di Città, i sette progetti che il Comune di Matera sta per realizzare grazie ai fondi messi a disposizione dal Bando periferie del Governo, con l’obiettivo di riqualificare la periferia della città. I progetti riguardano altrettanti luoghi da mettere a nuovo: Parco del Castello, Parco di Serra Venerdì, Villa Cappuccini, Rione Pini, Biblioteca Sacco e Rione Piccianello sono le aree interessate dagli interventi che sono stati progettati dai professionisti dell’Ufficio tecnico del Comune. In totale di tratta di un’iniziativa da 5,5 milioni di euro l’investimento complessivo per la realizzazione delle opere, che saranno avviate al termine delle procedure di gara che sono attualmente in fase di conclusione.

Nel Parco del Castello è prevista la realizzazione di un punto informativo e di accoglienza con locali adibiti a reception, libreria e servizi igienici, e di una sala multimediale con una biglietteria per gli eventi organizzati nell’area del parco. Sarà riqualificato il fossato, costruito un percorso per le persone con diverse abilità e installato un proiettore per videomapping e per immagini di realtà aumentata, e verrà rifatto l’impianto di illuminazione.

Consistenti gli interventi di rigenerazione anche nel Parco di Serra Venerdì che finalmente sarà dotato di un’area per il fitness, di uno spazio per lasciare in libertà i cani, mentre sarà ampliata e riqualificata la zona giochi per i bambini e ripristinato il campo da bocce. Sarà inoltre ripensato il sistema esistente di sentieri con l’introduzione di nuove funzioni (percorsi jogging, bike e benessere) e con un’attenzione particolare alle persone con disabilità sensoriali. Sarà infine costruito un punto ristoro.

L’intervento nel Rione Pini interesserà l’asse Via Morelli-Via Lanfranchi che sarà interamente riqualificato con la sistemazione del verde, la realizzazione di una piccola rotatoria, la costruzione di nuovi marciapiedi e l’individuazione di piccole aree di parcheggio per i residenti della zona.

Negli spazi recuperati e rifunzionalizzati dell’ex sede della delegazione comunale del Rione Spine Bianche sorgerà invece la Biblioteca del ‘900, un luogo di lettura e di studio in cui sarà possibile consultare i documenti e i volumi contenuti nelle collezioni librarie di Leonardo Sacco e dell’associazione Olivetti.

Il tessuto connettivo del Rione Piccianello sarà oggetto di un’ampia riqualificazione che toccherà la zona limitrofa al Campo Sportivo e quella che si estende dalla Chiesa della Madonna dell’Annunziata verso Via Nazionale. Saranno eliminate le barriere architettoniche, rifatti i marciapiedi e riasfaltate le strade, e saranno rigenerati gli spazi pubblici e le aree verdi delle Ville Marconi e Piccianello e di Piazza Marconi.

Interventi di ristrutturazione sono previsti anche per la Villa Cappuccini, con il recupero dell’anfiteatro e della passerella pedonale, il ripristino funzionale della vasca e del parco giochi, la realizzazione di nuovi servizi igienici e la messa in sicurezza del muro perimetrale.