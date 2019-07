Matera, da qui riparte “Basilicata Cineturismo Experience +”

Ricomincia venerdì 12 luglio l’innovativo progetto di promozione territoriale che rientra nella kermesse “Matera è Fiera”.

Riparte da Matera l’ambizioso e innovativo progetto di promozione turistica e territoriale chiamato “Basilicata Cineturismo Experience +”. L’iniziativa è una delle tante attività che rientrano nella kermesse “Matera è Fiera”, ed è in programma per venerdì 12 luglio. Il programma prevede tre mini-talk: Parliamo di “Basilicata Cineturismo Experience +”, in cui nno presentati i risultati raggiunti e le attività in cantiere; Parliamo di “Festival”, al cui centro ci saranno soprattutto il “Lucania Film Festival” e “Le Giornate del Cinema Lucano”; e Parliamo di “Cinema”, un incontro dedicato alle esperienze di cinema di autori e registi lucani.

L’iniziativa nasce dall’idea di Giuseppe Lalinga, direttore del GAL START 2020, e negli anni ha avuto il supporto di numerosi partenariati regionali, come APT Basilicata, Lucana Film Commission, Fondazione ENI E. Mattei, ma anche esterni alla Regione Basilicata, tra cui Osservatorio Nazionale sul Cineturismo, Ischia Film Festival, Centri di Formazione e di Ricerca, Consorzi Turistici e Tour Operator. Il progetto ha poi avuto il piacere di ospitare artisti come Giuseppe Marco Albano, co-ideatore del progetto, Pippo Mezzapesa, Guido Lomabrdi, Cinzia Th Torrini, Alessandro Piva e molti altri, oltre a tanti giovani promettenti attori e autori lucani.