Matera, da domani il Comune aprirà solo alcuni spazi

Garantiti i servizi anagrafe e i cimiteri, tutti gli altri uffici raggiungibili via email e telefono.

A partire da lunedì 9 marzo 2020, saranno aperti al pubblico negli orari previsti solo gli uffici anagrafe, stato civile e servizi cimiteriali. L’ingresso negli uffici sarà disciplinato per consentire le condizioni di sicurezza previste dal Decreto del Governo. Gli altri uffici saranno a disposizione dei cittadini e raggiungibili tramite telefono o email.

“Il Comune non chiude – sottolinea il Sindaco Raffaello de Ruggieri – ma si riorganizza per continuare a fornire i servizi essenziali nella massima sicurezza che il momento delicato ci impone. Per questo motivo abbiamo provveduto a prendere queste decisioni immediate, nell’attesa di definire domani con uno specifico provvedimento l’adozione di tutte le misure necessarie. In questa eccezionale condizione, i dipendenti comunali continueranno a svolgere con senso di responsabilità e di funzione, le mansioni a cui sono preposti con le necessarie garanzie rispetto alla tutela della loro salute e di quella delle loro famiglie. Per questo, in via assolutamente preventiva e cautelativa, è stata disposta ed eseguita, nel fine settimana, l’igienizzazione straordinaria di tutti gli ambienti di lavoro del Comune”.