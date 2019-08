Matera cerca danzatori per il laboratorio “Spazio Tattile”

La danza non si nutre solo della vista. Il programma I-DEA invita i danzatori e ballerini al progetto “Thauma, Atlante del Gesto”, per riscoprire la relazione tra uomo e ambiente.

Il laboratorio Spazio Tattile sarà condotto da Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello, un danzatore non vedente, per il progetto “Thauma, Atlante del Gesto”, una riflessione del grande coreografo e danzatore Virgilio Sieni, ideato per la città di Matera nell’ambito del programma I-DEA (un progetto del grande coreografo e danzatore Virgilio Sieni, per la prima volta nella veste di curatore, sugli archivi della Basilicata). Il laboratorio si terrà al Teatro Quaroni a La Martella (Matera) ed è rivolto a danzatori, performer e attori maggiorenni che desiderano approfondire i temi dello spazio tattile, la relazione tra uomo e ambiente, la vicinanza quale strumento di inclusione e accoglienza dell’altro. Il progetto è rivolto ad artisti, danzatori e tutti coloro che hanno la curiosità di riscoprire la plasticità della vita, la relazione tra uomo e ambiente, la cura della “casa comune”, l’insegnamento sull’identità empatica del gesto nell’educazione alle forme di vicinanza, la capacità di elaborare e manipolare lo spazio tra le cose, la percezione e la pratica della biofilia, cioè come geneticamente siamo funzionali all’ambiente secondo un processo empatico di sensibilità spontanea alla bellezza. Pratiche che si rivolgono all’elaborazione dello spazio tattile, del margine dell’azione e del luogo della vicinanza quale strumento di inclusione e accoglienza dell’altro.

Il laboratorio si terrà da Lunedì 23 settembre a Venerdì 27 settembre 2019, dalle 15.00 alle 17.00. Ogni candidato dovrà inviare una copia del proprio Curriculum Vitae all’indirizzo community@matera-basilicata2019.it e compilare il form al seguente link. Sarà possibile tatinoltrare la propria candidatura fino a martedì 10 settembre. L’esito delle selezioni, operate dal coreografo, verrà comunicato nei giorni seguenti.