MasterChef Italia: Canvacciuolo Furioso, Locatelli Cita Squid Game

Momenti Salienti di MasterChef Italia del 18 Gennaio

Giovedì scorso, su Sky Uno e in streaming su SkyGo e Now TV, ha preso vita una nuova e avvincente puntata di MasterChef Italia. In questo episodio, Kassandra è stata la protagonista indiscussa, tra la reazione furiosa di Cannavacciuolo, le sfide di cucina e il pressure test. Vediamo insieme i momenti clou di questa emozionante serata gastronomica.

Red Mystery Box: Il Rischio del Pressure Test

Una scatola rossa sorprende i concorrenti, portando tensione e adrenalina nella cucina di MasterChef. Niccolò confessa di temere l’ignoto, poiché questa è la prima Red Mystery Box nella storia del programma. Il perdente rischia di affrontare direttamente il pressure test, con il nome del peggiore scelto dal vincitore della prova. Davide Scabin, ospite d’onore, introduce un uovo “cibernetico” con ingredienti intriganti. La sfida è creare un piatto innovativo ispirandosi alla presentazione di Scabin, mettendo alla prova la creatività dei concorrenti.

Durante la sfida, emergono le idee migliori di Deborah e Niccolò, ma è quest’ultima a vincere la Golden Pin. Le tensioni aumentano quando i giudici chiamano i peggiori, tra cui Kassandra, che si difende contro le critiche di Cannavacciuolo. Il pressure test vede i concorrenti indovinare gli ingredienti dentro le teche, con momenti divertenti e imprevisti. Andrea è il primo eliminato, mentre Filippo affronta il secondo pressure test senza passare dalla prova in esterna.

Prova in Esterna: Creatività al Circolo Sportivo

La prova in esterna si svolge in un circolo sportivo con Nicola Amoruso, ex calciatore della Juventus, come ospite d’onore. I concorrenti devono creare due menù salutisti per i giocatori di padel, mettendo alla prova la loro creatività. Kassandra e Niccolò sono scelti come capitani delle brigate, ma tensioni e rivalità emergono tra i concorrenti.

I Rossi, guidati da Kassandra, trionfano, mentre i Blu vanno direttamente al pressure test insieme a Filippo. Durante la prova, le tensioni nella brigata Blu aumentano, portando a un piatto poco dietetico e al confronto con i giudici. Il riso crudo diventa il centro della critica, portando i Blu al secondo pressure test.

Il Secondo Pressure Test: Calamari e Citazioni da Squid Game

Prima della prova a eliminazione, la brigata Blu affronta le critiche dei giudici per il loro risotto con salsiccia. Cannavacciuolo non accetta le scuse, e la tensione aumenta tra i concorrenti. La sfida consiste nel preparare un piatto con calamaro ripieno, e Locatelli fa una citazione televisiva: “I calamari possono esplodere, ma qui non siamo a MasterChef Squid Game”.

Kassandra, capitano dei Rossi, decide i tempi della prova. Il risultato vede Alberto eliminato per un calamaro ripieno con sabbia. La competizione si fa sempre più intensa, e il prossimo appuntamento promette nuovi colpi di scena e sfide culinarie avvincenti.