(Cittadino e Provincia) del 25 Maggio ‘22 – Sabato 28 maggio alle ore 9,30 si terrà la Giornata tra gli alberi, promossa dal comune di Massa Martana e la sera alle ore 21 nel teatro Consortium lo spettacolo “Gli Alberi” tratto dal libro di Massimo Manni . E’ questo il programma sabato massetano che vede il ritrovo per la camminata in piazza Giacomo Matteotti per poi spostarsi nell’area attrezzata di Monte Castro sui Monti Martani. Da qui, una passeggiata di poco più di 2 km, attraverso la faggeta e la lecceta per terminare in mezzo alla natura ed assistere alla presentazione del racconto “Gli alberi che parlavano agli uomini sordi”, un racconto scritto dall’attore e regista Massimo Manini.

Alla sera invece, presso il Teatro Comunale Consortium di Massa Martana, lo stesso autore, attore e regista Massimo Manini, porterà in scena alle ore 21:00, lo spettacolo tratto dall’omonimo libro, una favola moderna adatta a tutti, sull’egoismo e la sordità umana, che affida alla saggezza di un vecchio e alla sensibilità di una bambina, la speranza di una più sensata e rispettosa salvezza dell’intero genere umano.

Uno spettacolo sonoro, grazie all’aiuto della tecnologia, che permette allo stesso interprete, di creare davanti agli spettatori tutti i rumori, i suoni e le musiche dell’intero spettacolo, minimalista ma dalla grande e coinvolgente atmosfera che lo rende davvero unico.

