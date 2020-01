Marito violento percuote sua moglie davanti alla figlia, la piccola chiama il 112.

La bimba terrorizzata dalla scena domenstica ha chiamato la squadra mobile in un disperato tentativo di salvare la madre, è successo in provincia di Catania, nel quartiere di Picanello.

Gli agenti sono intervnuti immediatamente, tre volanti sono entrate nella casa dove avveniva la violenza ed hanno portato via l’uomo.

aveva colpito la consorte con le chiavi, frendola in fronte, si tratta dell’ennesima lite in casa, davanti ai figli. Nonostante gli anni di violenze domestiche la vittima non lo aveva mai denunciato e non era nemmenomai andata in ospedale per curare le ferite.