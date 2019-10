Marchisio: rapinato dentro casa, costretto a lasciare denaro e gioielli

Serata da dimenticare per Claudio Marchisio: quattro persone con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, ieri sera intorno all’ora di cena verso le 21.30 hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’ex giocatore della Juventus. Minacciando lui e la moglie li hanno costretti a consegnare denaro, gioielli e orologi. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona, sono sulle tracce dei malviventi.Secondo i primi accertamenti dell’Arma la rapina sarebbe durata pochi minuti. Giusto il tempo necessario di costringere il giocatore ad arrendersi e consegnare il denaro e i gioielli della moglie Roberta ai banditi. L’ammontare del bottino per il momento non è ancora stati stimato.