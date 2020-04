Marche: ok mozione sostegno edicole e lettura giornali

Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, riunito ieri in modalità web, la mozione “Iniziative a sostegno delle edicole e per incentivare la lettura della carta stampata”

“Il settore – spiega Biancani – sta vivendo da tempo una crisi profonda. In Italia, in base a dati elaborati dalle organizzazioni di categoria, nel 2019 hanno chiuso in pratica due edicole al giorno. Durante il lock down hanno smesso di acquistare giornali pubblici esercizi, bar, i ristoranti, centri commerciali restati chiusi, come gli uffici. Per questo, come specificato in un emendamento a mia firma, sarebbe opportuno, oltre a prevedere sostegni economici ordinari, riconoscere agli edicolanti finanziamenti straordinari legati all’emergenza coronavirus”.