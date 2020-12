Manutenzione straordinaria di tre giorni per la metro Genovese tratta brin-brignole

Sono iniziati ieri sera tre giorni di manutenzione straordinaria per i convogli e la linea della metropolitana genovese, che quindi vedrà il suo servizio ridotto, con l’anticipazione dello stop notturno. A partire da ieri sera (l’annuncio però è arrivato nel tardo pomeriggio), e per il 29 e 30 dicembre le ultime corse sono da Brin alle 21.10 e da Brignole alle 21.17. Come al solito il collegamento serale è garantito dalla linea 9 di superficie (Caricamento, Brin, Pontedecimo). Queste manutenzioni si aggiungono quindi a quelle che settimanalmente vengono annunciate dall’azienda e che avvengono principalmente il mercoledì sera.