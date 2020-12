Manovra: Fregolent, nuove risorse per imprese degli impianti sciistici

“In arrivo nuove risorse per le imprese degli impianti sciistici. La Camera, approvando un ordine del giorno similare a quello della collega Porchietto, ha infatti impegnato il governo a destinare ristori maggiori per il settore, da calcolare rispetto ai fatturati delle ultime tre annualità. In questo modo, sul modello già utilizzato dalla Francia, le aziende del comparto potranno recuperare finanziamenti aggiuntivi necessari per garantire la costosa manutenzione degli impianti che deve essere continua e non stagionale. Con questo atto, che deve essere concretizzato in breve tempo, si potrà dare ossigeno ad un settore prioritario per l’economia di interi territori e che sta subendo più di altri le restrizioni imposte per contrastare la pandemia”: è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, sul suo ordine del giorno alla Legge di Bilancio approvato ieri, domenica 27 dicembre, dall’aula di Montecitorio.