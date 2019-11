Manomette contatore in via d’Albertis a San Fruttuoso, denunciato

Nel corso della mattinata di mercoledì 13 novembre 2019 personale dell’Enel in collaborazione con la pattuglia della stazione carabinieri di Forte San Giuliano ha svolto un controllo presso un esercizio commerciale in via G.B. d’Albertis a San Fruttuoso.

Dopo aver constato che il gestore, un 54enne, aveva appoggiato un magnete sul contatore per la fornitura dell’energia elettrica, i militari lo hanno denunciato per furto aggravato.