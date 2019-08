Manifesto anti-Salvini al Viminale

Matteo Amati ha deciso di appendere uno striscione anti-Salvini in piazza del Viminale.

Matteo Amati, ex assessore regionale negli anni Novanta, nonché ex militante del Pci, ha deciso di appendere uno striscione contro Salvini in piazza del Viminnale.

Lo striscione recita “Con Carole (sic) per la democrazia”. In questo modo, vuole ricordare al ministro dell’Interno che la Costituzione italiana protegge i più deboli.

“Abbiamo saputo che alcuni agenti erano saliti sulla terrazza condominiale in nostra assenza per poi calarsi sulla nostra e togliere la scritta”. Amati e sua moglie non hanno apprezzato il gesto. Tanto è vero che: “Ce lo siamo fatto riportare e lo abbiamo rimesso dov’era, quello striscione rimane lì”.

Da sempre Amati e sua moglie Adachiara si sono dedicati ai più fragili. Da giovanissimi si sono uniti a don Roberto Sardelli e alle famiglie che vivevano nella baracche dell’Acquedotto Felice.

Come militante del Pci, Amati partecipò all’occupazione delle terre incolte dell’Agro Romano. Lavorando con la cooperativa sociale Consortium e la comunità Capodarco, che si impegna a sostenre le persone affette da handicap gravi, ha poi portato avanti il suo impegno sociale.