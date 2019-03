Manifestazione Fn: nessun problema di ordine pubblico

Nessun problema di ordine pubblico alla manifestazione di Forza Nuova che si è svolta a Prato.

Alla fine, la temuta manifestazione del gruppo neofascista di Forza Nuova che si è svolta a Prato sabato, non ha destato particolari problemi.

Dopo lo spostamento del percorso, le cose sono proseguite senza problemi particolari. Il comizio di Roberto Fiore ha chiuso la manifestazione di Forza Nuova.

Nel frattempo, ad un chilometro di distanza è giunta al termine anche la manifestazione dell’Anpi e delle varie forze di sinistra e centrosinistra.

Vi è stata inoltre anche una protesta dell’Associazione stampa Toscana. I giornalisti che hanno partecipato alla manifestazione per registrare dei servizi non sono potuti entrate nella piazza senza presentare i tesserini. Non solo, i loro tesserini sono stati fotografati.

Oltre al fatto che si trattasse di una manifestazione di un gruppo che si definisce neofascista, ci sono stati anche degli insulti mirati. I manifestanti hanno apostrofato l’autore Gad Lerner come ebreo. La notizia è stata riferita da Lerner stesso.