Manifestazione e picchetto davanti a ditta New Gel

Nel corso della notte tra il 29 e il 30 agosto, circa quaranta manifestanti hanno improvvisato un presidio di fronte ai cancelli della New Gel (azienda che si trova a Bolzaneto in via degli Artigiani e che si occupa di ricezione e distribuzione merci in contenitori frigo per conto dei principali spedizionieri di Genova verso ogni parte del mondo).

Nel corso dell’iniziativa, durata da mezzanotte fino alle ore 7, i manifestanti, guidati da rappresentanti della sigla sindacale Si Cobas, hanno effettuato picchetti, impedendo di fatto ai camion frigo l’ingresso e l’uscita dall’azienda. I dimostranti hanno acceso falò, incendiando bancali di legno e bloccando per molte ore il traffico in via degli Artigiani, impedendo a coloro che intendevano fare ingresso in azienda di entrare e che, quindi, al pari di dipendenti di altre aziende operanti nella medesima area, non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro.

Solo l’intervento delle pattuglie delle volanti della polizia, unito all’opera di mediazione degli operatori della Digos, ha impedito che in alcuni casi si arrivasse alle vie di fatto tra le parti contrapposte. Nei giorni a seguire la Digos ha ricostruito i fatti, visionando i video prodotti dalla polizia scientifica e ascoltando numerose testimonianze, concludendo parzialmente il lavoro investigativo con la denuncia di 19 manifestanti per manifestazione non autorizzata, blocco stradale, violenza privata commessa da più di dieci persone e consumata nel corso di pubblica manifestazione.