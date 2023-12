Manchester City vince il mondiale per club, Fluminense ko 4-0

(Adnkronos) – Il Manchester City vince per la prima volta nella sua storia il mondiale per club. Gli inglesi, campioni d'Europa in carica, superano con un netto 4-0 i brasiliani della Fluminense nella finale disputata al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. Partita subito in discesa per gli uomini di Pep Guardiola, avanti dopo 40 secondi con il tap-in vincente di Julian Alvarez, poi il raddoppio con l'autogol di Nino al 27'. Nel secondo tempo gli inglesi controllano e chiudono i conti con Phil Foden al 72' e ancora Alvarez all'88'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)