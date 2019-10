È stata una nottata speciale per Diego Armando Maradona. Innanzitutto i tifosi del Newell’s Old Boys lo hanno accolto come una leggenda per via della sua breve esperienza con la maglia rossonera nella stagione 1993/94. Poi perchè il suo Gimnasia La Plata si è imposto per 4-0 ottenendo la seconda vittoria in tre partite. Infine perchè ha seguito la partita seduto su un trono. Si lo ha fatto davvero. Chi conosce el Pibe lo sa è capace di tutto.