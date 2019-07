Maltrattavano bimba, fermata anche zia

Non solo i genitori ma anche la zia di una bambina di tre anni è stata arrestata dalla polizia locale di Milano per maltrattamenti. I genitori sono stati arrestati a inizio giugno, lei fermata lo scorso 11 luglio quando ha comperato un biglietto aereo di sola andata per l’Egitto, suo Paese d’origine. Le indagini erano partite a metà maggio scorso, quando l’ospedale in cui la bambina era ricoverata ha segnalato al Tribunale di Milano possibili maltrattamenti. Gli accertamenti hanno fatto emergere a carico della zia un quadro indiziario di gravi maltrattamenti fisici e psicologici, commessi non solo a casa ma anche in ospedale, dove la trentenne dava il cambio al cognato nell’assistenza alla piccola. Nelle telefonate con la sorella, la zia descrive violenze contro la nipote: pizzicotti, tentativi di soffocamento, capelli strappati. Oltre ad altri tipi di violenza per costringere la bambina a vomitare. Ora si trova a San Vittore.