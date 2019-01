I militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Latina, un 42 enne, D.F. del posto, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nei confronti del padre convivente.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di latina, a disposizione dell’A.G.