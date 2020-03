Maltempo: venti di burrasca in Sardegna

– Maltempo in arrivo in Sardegna con venti forti da Sud-Ovest a partire dalle coste Nord-Occidentali e poi su tutta l’Isola, con rotazione graduale, nel corso della giornata, a Nord-Ovest. In serata è attesa un’intensificazione sino a burrasca sulle sulle coste della Gallura, mentre da martedì 3 marzo anche al resto delle coste settentrionali. Possibili mareggiate sulle coste esposte. L’avviso è stato divulgato dalla Protezione Civile regionale e sarà valido dalle 9 di lunedì 2, sino alla mezzanotte di martedì 3 marzo.