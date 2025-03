Maltempo Toscana: Firenze torna in allerta arancione, Pisa resta rossa. Giani chiede lo stato di emergenza

Firenze, 15 Marzo – La Toscana è stata messa a dura prova da un’ondata di maltempo che ha causato allagamenti e disagi in diverse zone. Firenze è passata da allerta rossa ad arancione a partire dalle 13:00 di oggi, con conseguente riapertura di musei e biblioteche, mentre Pisa rimane in allerta rossa fino al tardo pomeriggio.

Situazione critica a Pisa e Firenze

L’Arno si è ingrossato a causa delle intense piogge, superando i 4 metri a Firenze nella serata di sabato, sebbene lontano dal secondo livello di guardia. A Pisa, l’Arno ha raggiunto il colmo di piena intorno ai 5 metri nella notte, rimanendo al secondo livello di allerta.

Allagamenti e isolamento

L’Empolese è una delle zone più colpite, con allagamenti diffusi in campi e abitazioni. A Ponzano, l’acqua ha raggiunto i 10-15 cm di altezza. Complessivamente, si registrano 1.471 cittadini isolati in 14 comuni e 248 evacuati. A Vicchio è esondata la Sieve, con un uomo salvato dalle acque. Anche Sesto Fiorentino ha subito allagamenti in centro a causa dell’esondazione del torrente Rimaggio.

Misure e riaperture a Firenze

A Firenze, la sindaca ha annunciato la riapertura delle strade chiuse e dei sottopassi, ma ha confermato la chiusura dei mercati per oggi e domani, e di parchi e cimiteri fino a lunedì sera. Le attività culturali e sportive sono riprese, e le scuole riapriranno lunedì.

Richiesta di stato di emergenza

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale a causa della gravità della situazione, sottolineando che “in 6 ore è venuta giù la pioggia che cade in un mese”. La Regione è ora concentrata sull’assistenza ai comuni più colpiti, con particolare attenzione agli allagamenti, alle frane e alle persone isolate.