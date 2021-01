Maltempo: neve anche in pianura, allerta arancione

Continua a nevicare su gran parte del Piemonte, anche in pianura. Imbiancate Cuneo, le Langhe e il Roero, la collina torinese.

Fiocchi in alcune zone di Torino, dove tuttavia prevale la pioggia. Il maltempo proseguirà per tutta la giornata, soprattutto nella nord-ovest del Piemonte e al confine con la Liguria dove da ieri c’è allerta arancione, secondo il bollettino emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). La quota neve dovrebbe innalzarsi dai 200-300 metri a 500-600 metri di altitudine.

Stando alle previsioni, anche domenica e lunedì ci saranno molte nuvole, con quota neve a 600 metri.