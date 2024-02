Maltempo in Italia: Previsioni e Allerta della Protezione Civile

Un Fine Settimana di Maltempo Imminente: Pioggia, Neve e Vento Forte

In arrivo un’ondata di maltempo su tutta l’Italia, con previsioni che indicano almeno cinque giorni di piogge incessanti, venti forti e abbondanti nevicate, soprattutto sulle Alpi.

Un Cambiamento Atmosferico Imminente

Una saccatura atlantica sta per raggiungere il Nord Africa nel corso del fine settimana, portando un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche. Secondo Andrea Garbinato, responsabile della redazione di www.iLMeteo.it, la pressione atmosferica inizierà a diminuire nelle prossime ore, annunciando un mutamento del tempo.

Previsioni Dettagliate

Giovedì 22 Febbraio

Nord: Precipitazioni diffuse con neve sulle Alpi; condizioni più secche in Emilia Romagna e basso Veneto.

Centro: Nuvoloso con piogge sull'Alta Toscana.

Nuvoloso con piogge sull’Alta Toscana. Sud: Bel tempo prevalente.

Venerdì 23 Febbraio

Nord: Precipitazioni diffuse, soprattutto in Liguria e Nord-Est; abbondanti nevicate sulle Alpi centro-orientali.

Centro: Piogge diffuse, specialmente sul versante tirrenico.

Piogge diffuse, specialmente sul versante tirrenico. Sud: Peggioramento in Campania.

Sabato 24 Febbraio

Nord: Peggioramento nel pomeriggio con piogge sparse.

Peggioramento nel pomeriggio con piogge sparse. Centro: Rovesci pomeridiani su Toscana e Sardegna.

Rovesci pomeridiani su Toscana e Sardegna. Sud: Maltempo diffuso con piogge e rovesci.

Impatto e Allerta della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per diverse regioni, prevedendo piogge intense, fulmini, grandinate e forti raffiche di vento su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Alcune aree sono in allerta arancione per rischio idrogeologico.

Conclusione

Il fine settimana sarà caratterizzato da un clima invernale, con temperature in diminuzione e fenomeni atmosferici intensi su gran parte del territorio italiano. È importante prestare attenzione alle previsioni e alle eventuali allerte emesse dalle autorità competenti per garantire la propria sicurezza e adottare le misure necessarie.