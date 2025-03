Maltempo Bologna: Allerta rossa, scuole chiuse e fiumi sorvegliati

Bologna, 14 marzo 2025 – L’Emilia-Romagna è nuovamente alle prese con il maltempo, con un’allerta rossa diramata per la zona centrale della regione. Una pioggia incessante ha colpito le aree di Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara durante la notte, causando un aumento del livello dei fiumi a causa della saturazione del terreno.

La Protezione civile ha emesso un’allerta per possibili criticità idrauliche e idrogeologiche, con particolare attenzione al rischio di frane e piene dei corsi d’acqua.

A Bologna e in diversi comuni delle province di Bologna e Ravenna, le scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido, sono state chiuse in via precauzionale. In queste aree è stato vietato anche l’accesso a parchi, giardini pubblici, centri sportivi e cimiteri.

Il Comune di Bologna ha inoltre raccomandato alle aziende e agli enti di agevolare lo smart working per i propri dipendenti. In serata, sono state disposte evacuazioni dei piani terra, interrati e seminterrati nei quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena, in seguito a un’ordinanza del sindaco Matteo Lepore.

