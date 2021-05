Maltempo: arriva pioggia, allerta gialla su tutta la Liguria

Dopo un fine settimana caratterizzato da tempo stabile e soleggiato la Liguria sarà interessata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il passaggio di una perturbazione di origine atlantica. Sono attese piogge diffuse, temporali anche forti, i venti rinforzeranno e crescerà il moto ondoso.

Per questo Arpal ha emanato l’allerta meteo gialla per temporal su tutta la regione dalle 6 fino alle 15 di domani.

Arpal segnala il calo delle temperature provocato dal passaggio della perturbazione, il rinforzo dei venti dai quadranti meridionali e l’aumento del moto ondoso che porterà ad avere mercoledì 12 maggio condizioni di mare agitato.

Le precipitazioni partiranno dal Ponente ligure per estendersi sul savonese e sul genovesato. Nel pomeriggio i venti saranno localmente forti da nordest sui capi del Ponente e da sud, sudest su quelli di Levante. Venti da sudest in rinforzo in serata sulle province di Genova e Savona, nell’entroterra di Genova e sul Levante Ligure con raffiche fino 60/70 km/h. Mare molto mosso. Sono dunque previste per domani piogge diffuse d’intensità moderata con cumulate areali significative sul Ponente Ligure e l’entroterra di Savona, elevate sulla provincia di Genova e nell’entroterra con alta probabilità di temporali forti su tutte le zone tra il mattino e il pomeriggio. Venti in rapida intensificazione da forti a burrasca. Venti che rinforzeranno mercoledì da sudovest dal pomeriggio sui capi del Ponente. Moto ondoso in aumento fino a molto mosso in mattinata, localmente agitato per onda lunga di libeccio nel pomeriggio sempre nell’imperiese e in serata sul Levante ligure.