Maltempo: allerta gialla poi primi freddi autunnali

Allerta gialla per il maltempo oggi in Piemonte, nella parte est della regione.Una veloce perturbazione porterà piogge soprattutto ai confini con la Lombardia e la Liguria di Levante, informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) mentre domani è previsto il vento foehn fino in pianura. La quota neve si abbasserà nella serata di domani a 1600-1700 metri, mentre lo zero termico scenderà al di sotto dei 2100 metri sull’arco alpino. Le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) indicano da domenica l’arrivo di temperature più fredde: all’inizio della prossima settimana le minime scenderanno a 5 gradi anche nelle zone di pianura e bassa collina, – 2 a 2000 metri di altitudine, massime a 15-18 gradi. Nel corso della settimana si dovrebbe poi assistere a un rialzo delle minime, mentre le massime resteranno sempre sotto i 20 gradi.