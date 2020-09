Maltempo: allerta gialla per temporali in tutta la Liguria

La Liguria è entrata in una fase molto instabile, a tratti perturbata con rovesci, temporali anche forti e venti in rinforzo. Da adesso e per un massimo di 24 ore a seconda delle zone, ci sarà sulla regione allerta gialla per temporali, con fenomeni più probabili ad iniziare dal Centro Ponente, in successiva intensificazione ed estensione a Levante. L’allerta emanata da Arpal scatta nel dettaglio dalle 14 alla mezzanotte a Ponente e nell’entroterra di Ponente. Su Centro, Levante ed entroterra di Levante l’allerta durerà fino alle 14 di domani.

Già in mattinata alcune zone della regione sono state interessate da fenomeni localmente forti. Una cella temporalesca ha interessato la parte occidentale della provincia di Genova e quella più orientale del savonese: la stazione di Lerca segna una cumulata oraria di 60 millimetri ( 34 in 30 minuti, 19.6 in 15 minuti), quella di Sciarborasca 46.2 mentre Savona Istituto Nautico ha cumulato 40 millimetri di cui 10.2 in 5 minuti e Sanda(Celle Ligure) 36.2.

Alle ore 13 precipitazioni moderate interessano, invece, il Ponente genovese e localmente, l’entroterra imperiese. Il primo passaggio perturbato ci interesserà fino alle ore centrali di domani, mercoledì 23 settembre: i fenomeni temporaleschi, nel pomeriggio e in serata, saranno possibili su tutta la regione.

Sul centro levante, interessato da un intenso flusso da sud ovest, rovesci e temporali anche di forte intensità proseguiranno, come già detto, fino alle ore centrali di domani. E sempre domani saranno possibili ancora episodi d’instabilità mentre, giovedì 24 è atteso un peggioramento più corposo. Il flusso sud occidentale si andrà intensificando con una possibile convergenza, sempre sul centro Levante, con i venti da sud Est; ecco, dunque, che oltre a piogge diffuse potranno verificarsi temporali anche forti o organizzati.