Maltempo: allerta arancione sul nord del Piemonte

Allerta arancione per il maltempo sul nord del Piemonte, gialla sulle valli Orco, Sangone, bassa Valle di Susa (nel Torinese) sulla pianura settentrionale e sulle valli Belbo. Bormida e Scrivia, tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo.

E’ l’aggiornamento delle previsioni meteo di Arpa Piemonte sulla perturbazione di origine atlantica che fino al tardo pomeriggio di domani insisterà sulla regione.

Quota neve oggi tra i 2.200 e i 2.500 di altitudine, domani in abbassamento a 2.000.

In alcuni corsi d’acqua verrà raggiunta la soglia di criticità ordinaria della piena: in particolare il Toce e il Po a Crescentino (Vercelli) e Casale Monferrato (Alessandria). Ma la piena è prevista anche, nella giornata di domani, anche nel tratto torinese del Po, ai Murazzi.