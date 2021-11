Malori tra dipendenti azienda, controlli Vigili Fuoco Campobasso

Nella tarda serata di ieri e poi ancora questa mattina i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso sono intervenuti per una sospetta esalazione di gas avvenuta nei pressi di una fabbrica del nucleo industriale di San Polo Matese (Campobasso).

Ad avvertire un odore nauseabondo sono stati diversi dipendenti della fabbrica che hanno riferito di aver avvertito capogiri.

I pompieri sono intervenuti sul posto con il Nucleo Batteriologico Chimico e Radiologico. L’area è stata messa in sicurezza, mentre gli accertamenti per l’identificazione della sostanza sono in corso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Guardiaregia e i tecnici dell’Arpa Molise.