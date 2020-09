Malore mentre fa il bagno, donna muore nel nord Sardegna

Una donna è annegata questo pomeriggio nel tratto di mare davanti alla chiesetta di Balai, a Porto Torres. La vittima, Sara Rassu, 32 anni di Porto Torres, secondo i primi accertamenti svolti dalla Capitaneria di porto di Porto Torres, guidata dal capitano di fregata Gianluca Oliveti, si era immersa in acqua nel primo pomeriggio nella spiaggetta di Scoglio ricco, poi forse è stata colta da un malore. Il suo corpo è stato recuperato dai militari al largo di Balai.

La donna prima di uscire da casa aveva detto ai familiari che sarebbe andata al mare con un’amica, poi non è chiaro cosa sia successo. I militari, coordinati dal sostituto procuratore della Procura di Sassari, Paolo Piras, stanno ricostruendo le ultime ore di vita della donna. Il referto medico parla di morte per annegamento.