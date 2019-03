Dichiarata la morte cerebrale per Leonardo Ceccarelli, 24 anni tra qualche giorno, che lunedì sera è stato colto da malore mentre era in una palestra nella parte bassa del capoluogo. Ha perso i sensi e ha battuto la testa a terra. Subito soccorso è stato prima preso in cura dai medici dell’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone e poi del policlinico Tor Vergata di Roma, dove è stato trasferito con un’eliambulanza. I dottori gli hanno riscontrato una emorragia cerebrale e fino alle serata di oggi la sua vita è legata ai macchinari.