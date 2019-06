Malore in cisterna, denunciato proprietario

Lavorava in nero il 39enne del Mali trovato in coma sul fondo di una cisterna all’interno della quale stava lavorando, nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi nelle campagne di Ostuni (Brindisi). Dagli accertamenti svolti dai poliziotti e dagli ispettori Spesal è emerso che l’uomo stava facendo lavori di rivestimento con la vernice delle pareti interne del pozzo, profondo 2 metri. Potrebbero essere state le esalazioni a provocarne il grave malore. Il proprietario della cisterna e del vicino fabbricato in costruzione, un uomo di 59 anni di Parigi, è stato denunciato per lesioni personali colpose, violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per aver violato anche le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento. L’intero cantiere è stato sequestrato. Il 39enne, inizialmente in coma, è stato dimesso dall’ospedale Perrino di Brindisi, dov’era ricoverato, con prognosi di 30 giorni.