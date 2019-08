Magliocca nomina Calabrese Consigliera di Parità

Rosaria Calabrese

CASERTA – Il Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca ha decretato di designare la dottoressa Rosaria Calabrese per la nomina di Consigliera di Parità effettiva della Provincia di Caserta ed ha richiesto al Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, l’emanazione del relativo decreto di nomina.

Rosaria Calabrese, medico all’ospedale civile di Caserta, professionista stimata, è da sempre impegnata nel sociale e in battaglie a sostegno delle fasce deboli e in favore delle donne. Sarà quindi certamente in grado di svolgere in maniera eccellente l’incarico che ha un alto valore simbolico sul territorio.

Il compito della consigliera di parità è quello di promuovere e sostenere iniziative tese a combattere la discriminazione di genere, favorendo percorsi di integrazione per persone in condizioni disagiate, ma anche sostenendo l’azione di denuncia di chi subisce azioni discriminatorie solo perché di un sesso differente.

“Sarà per me una grande emozione ed una grande responsabilità. Continueremo un percorso luminoso perché il nostro obiettivo è uno ed uno solo: l’uguaglianza e il rispetto dei diritti di tutti gli esseri umani”, ha commentato Rosaria Calabrese.