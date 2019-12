Maggiarra lascia la commissione bilancio del Comune di Itri

Sale a 7 il numero dei consiglieri di minoranza ad Itri, nuova frattura nella maggioranza del sindaco Fargiorgio.

È stato un consiglio comunale piuttosto movimentato, l’ultimo, quello in cui è stato approvato l’assestamento di bilancio ma non per una questione di conti. Infatti il consigliere Vittoria Maggiarra si è dichiarata indipendente, dimettendosi anche dall’incarico di presidente della commissione bilancio e attività produttive.

Due sostanzialmente sarebbero stati i motivi di malumore. Il più recente, la richiesta, negata, di annullare le delibere di giunta emesse dal 14 ottobre in poi per un semplice motivo e cioè per via delle dimissioni dell’ex vicesindaco nonchè assessore ai servizi sociali Andrea Di Biase. Una richiesta quella del consigliere Maggiarra arrivata dopo avere interpellato il dipartimento Enti locali del Ministero degli Interni. Altro motivo le deleghe mai restituite da circa un anno cioè patrimonio, personale e contenzioso.