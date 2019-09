Maenza (lt): deteneva illegalmente armi e munizioni, denunciato un 51 enne.

il 09 settembre 2019, in maenza (lt), militari dell’arma del luogo deferivano all’a.g., in stato di libertà, per i reati di detenzione abusiva di munizioni e omessa custodia di armi, un 51 enne del posto, trovato in possesso, nel corso dei rituali controlli intrapresi dal quel comando stazione, di n. 15 cartucce a palla non dichiarate e di una balestra, completa di n. 6 frecce e 15 punte in ferro di varia lunghezza. nell’ambito del medesimo contesto operativo, veniva inoltre constatata al prevenuto, la detenzione in luogo diverso da quello denunciato di due fucili da caccia. le armi e le munizioni sono state sequestrate in attesa degli ulteriori accertamenti.